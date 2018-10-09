吉利汽車9月總銷量年增14% 新能源和電氣化汽車暢銷

吉利汽車 (0175-HK) 公佈 9 月總銷量 (包含集團擁有 50% 權益之合營企業所銷售領克品牌汽車的銷量) 為 12.44 萬部，年增 14%，月減 1%。當中，10468 部為新能源和電氣化汽車。

吉利 9 月出口量年增 12% 至 2315 部，中國市場總銷量為 12.21 萬部，年增 14%。累計前 9 個月總銷售量為 113.69 萬部，年增 37%，達集團 2018 年全年銷量目標 158 萬部的 72%。

9 月「新帝豪」車型及「遠景」轎車的銷量分別為 2.01 萬部及 1.03 萬部；運動型多用途車型「Geely Boyue」(吉利博越) 銷量為 2.13 萬部；跨界運動型多用途車型「Emgrand GS」(帝豪 GS) 銷量為 1.34 萬部；A + 級轎車車型「Emgrand GL」(帝豪 GL) 銷量為 1.25 萬部；運動型多用途車型「Vision SUV」(遠景 SUV) 銷量為 8461 部。

在已銷售新能源和電氣化汽車中，9 月最暢銷車型為「Emgrand EV」(帝豪 EV)、「帝豪 GSe」(Emgrand GSe) 及「Borui GE MHEV」(博瑞 GE MHEV)，它們共占新能源和電氣化汽車總銷量約 84%。「領克 01」車型及「領克 02」車型的銷量則分別為 9309 部及 5566 部。

吉利汽車今年所有新推出的車型均大受歡迎，最新款轎車「繽瑞」於 9 月首銷售月已達 5029 部的高銷量水準。而「Borui GE」(博瑞 GE) 保持在月銷量超過 5000 部的近歷史新高水準。所有「領克」車型的銷量亦在 9 月創下歷史新高。

截至今 (9) 日發稿，吉利汽車跌 2.687%，報港幣 13.76 元。