〈財報〉吉利汽車上半年多賺54%勝預期 有望超越全年銷售目標

吉利汽車 (0175-HK) 公佈截至 6 月止中期業績，股東應佔盈餘人民幣 66.7 億元，年增 54%，優於市場預期，每股盈餘人民幣 0.7433 元，年增 52%，不派中期息。

吉利汽車午後跳漲 5.13%，報港幣 17.22 元，之後震盪走低，截至發稿，報港幣 16.34 元，跌 0.244%。

圖：新浪財經

期內，吉利收益人民幣 537.08 億元，年增 36%，毛利人民幣 108.37 億元，年增 43.46%。銷售量 76.6 萬部，年增 44%，其中「吉利博越」為集團最暢銷的車型，銷量達 12.7 萬部，年增 9%，佔期內總銷量 17%。

展望未來，集團有信心超越今年的全年銷量目標 158 萬部，力爭在 2020 年或之前達到 200 萬部的總銷量目標。

業績報告指出，今年上半年，大陸乘用車市場明顯放緩，其中以過去數年增長最快的 SUV 市場最為明顯。公司認為中國市場競爭激烈、去年相應期間的高銷量基數，及年初取消節能汽車購置稅補貼相信為需求放緩的主因。

吉利指出，近期中美貿易糾紛帶來額外不穩定性，自年中以來為中國乘用車市場增添進一步壓力，或導致 2018 年餘下時間繼續放緩。不過，集團甚少依賴進口組件及出口銷售，故此目前貿易糾紛對集團營運的影響應該微不足道。

為降低外幣兌換風險，吉利集團已制定計劃，提升以當地貨幣計值的成本佔比，以從事當地業務活動。