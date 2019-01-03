法興：2018年股市動盪只是起頭 美股可能面臨50%慘跌

繼美股 2018 年創下 10 年最大跌幅，法興企業與投資銀行業務策略師 Andrew Lapthorne 警告，一切只是開始，全球股市可能在 2019 年遭遇更加慘烈的跌勢。

Lapthorne 於法興報告指出，與年內大跌 10.4% 與 16.6% 的 MSCI 全球指數和新興市場相比，美股跌幅表現不算慘烈，標普和納指去年分別下跌 6.2% 和 3.9%，雖然表現令人失望，但仍只是拋售的開頭，預估未來跌幅可能遠超於此，看壞未來景氣表現。

投資大眾普遍將跌幅 20% 視為市場步入熊市，Lapthorne 則在報告中指出，對一個「正常」的熊市來說，股價跌去至少 50% 也不為過。

Lapthorne 發現，在部分媒體認為上週美股反彈表現不錯的時候，9% 的標普 500 成分股較高位跌幅至少達 50%，占比和同類跌幅的 MSCI 歐洲股指成分股相當。至於標普 1500 指數中，已有 18% 的成分股較 3 年前高位跌去至少 50%。

有「大宗商品之王」稱號的 Dennis Gartman 對 2019 年股市表現也顯得悲觀，他預計股市將會跌得更深，並指責美化上周美股反彈表現的媒體，認為美股反彈只是曇花一現，

法興首席外匯策略師 Kit Juckes 先前也表示，美國經濟增長時期已經過去，長達 10 年的牛市也已邁入終點。他認為，一切根源在於市場情緒，投資者的緊張情緒牽動整個股市表現，壞消息的影響也在不知不覺中被放大。

近期股市波動顯示牛市已結束，雖然根據以往歷史仍有上漲可能，前美聯儲主席 Alan Greenspan 稱，投資者仍應在走勢末期尋找掩護，並指出長期利率上漲是造成股市下跌的關鍵因素。

上周美股表現大起大落，在聖誕前夕暴跌，創下史上最差聖誕前夕表現後，3 大股指又在次日創 9 年半來最大單日漲幅，道指史上首次漲幅破千點。

如此震盪延續至本周一，三大股指集體低開，盤中轉漲後又重啟跌勢，午盤拉升，最終收漲。盤中一度跌近 400 點的道指收漲不足 19 點，盤中跌 1.4% 的標普收漲 0.13%，盤中跌 1.85% 的納指收漲 0.46%。