華爾街大多頭：只要躲掉經濟衰退 美股今年真的很棒

股市 12 月又再次經歷殘忍的拋售潮且全年收低後，賓州大學 Wharton 商學院金融系教授 Jeremy Siegel 認為，2019 年市場將會反彈上升，但前提是——美國必須避開經濟衰退。

一些經濟學家和市場已把「美國今年將陷入經濟衰退」這一點反映在價格上。

根據 Siegel 週三受訪內容，更重要的是，投資者恐怕要先熬過痛苦的頭 3 個月，才能撥雲見日、柳暗花明。他預期美股還會再大跌 5% 或 10%。

Siegel 表示，「我的感覺是，市場幾乎已經準備好面臨溫和的經濟衰退，但我不認為經濟會衰退，所以如果我們躲開了經濟衰退，市場就真的會表現很好。」

Siegel 是華爾街大多頭，曾預期道指 2015 年底可攻上 2 萬點，現在他認為，企業財報和經濟數據雙雙優於預期，應可強化近期內的多頭。

「我認為，去年夏季我們太正面，現在又太負面了。」

事實上，道指和 S&P 500 創下了 1931 年以來最糟糕的 12 月表現，且 S&P 500、道指與那斯達克指數在 2018 年分別下跌了 6.2%、5.6% 或 3.9%，這是十年來美國主要指數中表現最糟糕的一年。



本季 S&P 500 和那斯達克指數分別下跌 13.97% 和 17.5%，這是自 2008 年第四季以來最差的季表現。

對一些著名的大多頭學者或市場專家來說，經濟衰退不在他們的雷達上，他們認為美國經濟強勁且就業市場健康，這是近期內美國經濟不至於面臨衰退的原因。

週五美國將公布備受矚目的就業報告，可以更清楚知道美國現在就業市場的狀況。

Fed 自 2015 年底邁開升息腳步以來，去年升息了 9 次，但 Siegel 認為，只要 10 年期公債殖利率仍在 3% 以下，Fed 今年就不會調升第 10 次。10 年期公債殖利率週三稍早仍處於 2.66%。「以 2.66% 來說，Fed 什麼事也不會做。」