2019 蘋果股價「翻身」的三個錦囊

新款手機產品發布以來，蘋果的股價已經下跌了超過 30%，2018 年累計跌幅近 7%，成為該公司金融危機以來股價表現最差的一年。

市場對新款 iPhone 的需求擔憂得到了證實。周三，蘋果下調了 2019 第一財季的營收預期，稱中國 iPhone 銷量疲軟，令蘋果股價盤後大跌 7.6%。

「過去幾個月間，圍繞蘋果公司的爭議核心是疲軟的 iPhone 需求，以及這種疲軟的程度，「RBC Capital 分析師 Amit Daryanani 在周三發布的報告中提到，如果 iPhone 的需求「接近悲觀情景，會招來對蘋果議價能力和細分市場的懷疑。」

不過，他也強調了蘋果的現金流優勢，「我們認為在避險情緒上漲的環境中，蘋果有著強健的資產負債表，激進的庫藏股，以及維持高毛利、核心大盤科技股地位的能力。」

該名分析師認為，蘋果有三個途徑可以讓股價「翻身」：出租高端 iPhone，發布新的流媒體服務，加大分紅。

「證據顯示，消費者拒絕了不那麼昂貴的 iPhone XR。」首先，消費者對 iPhone XR 並未表現出濃厚興趣，因此蘋果公司可以考慮簡化產品線。如前所述，如果 iPhone 的需求持續疲弱（這在當天晚些時候得到了蘋果的證實），那麼目前的產品分層、細分市場的策略可能會有所逆轉。

該分析師甚至提到，蘋果還可以在 iPhone 租賃方面「更加大膽」，將 iPhone 作為一項「服務」來提供給消費者。

第二方面，蘋果公司還可以考慮推出新的流媒體服務。

RBC Capital 分析師指出，蘋果去年對內容領域的大規模投資，顯示出該公司的流媒體業務不僅僅是要服務 Apple Music 的客戶。

「它是否會包含圖書館業務，或是附加頻道，是否會與其音樂服務進行綁定，都是值得關注的問題。最重要的是，投資者是否會將此失為吸引大量資本，或是能改變本益比的經常性收入來源？「Amit Daryanani 提示。

最後，RBC Capital 分析師還提到，蘋果最近的下跌，意味著公司應該調整目前的資本配置，以更高的分紅來代替庫藏股加量。他認為，蘋果甚至可以在「更合理」的估值基礎上，增加併購的可能。