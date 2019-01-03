康那香新品獲台灣精品獎肯定 將委任一銀統籌主辦五年期聯貸案

不織布大廠康那香 (9919) 持續投入新品研發，加入新配方天然薄荷腦開發衛生棉新產品，獲得台灣精品獎的肯定，並發布將辦理五年期聯貸案。康那香持續投入生醫和民生需求產品研發，其中一款以天然薄荷腦為新配方，解決女性生理期悶熱、不乾爽的困擾，新上市的康乃馨清涼棉衛生棉，再度榮獲台灣精品獎的肯定。康那香表示，研發新品的腳步持續，不僅提供自家品牌使用，也因應 OEM 及 ODM 產品作出調整。



有關新增聯貸案，康那香表示，此舉為強化公司營運及財物結構健全，屆時資金用途將作償還借貸，計畫委任一銀作為統籌主辦銀行進行募資。



展望後市，康那香指出，客戶訂單需求持續存在，惟較大變數在於客戶拉貨時間有不確定因素，主要原因也是因應市場偏好進行拉貨速度的調整，因此反應在營收表現會出現提前或遞延的效果。