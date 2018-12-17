康那香11月營收創今年第三低 電商通路營收成為新挑戰

不織布大廠康那香 (9919) 公布 11 月營收 2.7 億元，月減 7.22%，年減 6.9%，創今年以來第三低。康那香表示，主要三大市場調單落在今年所致，現已找尋新客戶補足原訂單缺口，並於台灣和大陸市場投入電商發展。康那香稽核處主管兼發言人林秀娟表示，目前澳洲市場訂單已接回，影響相對較小，惟台灣客戶受限價格協商，且中國政策扶植本土廠商，皆已找尋 OEM 廠商補足訂單缺口，剩餘部分則以電商通路維持營收。



以女性用品、濕紙巾及口罩等民生用品為主力的康那香，商品具有價格低、數量少的特性，面對網路購物不可逆的趨勢，林秀娟表示，除與國內主要知名電商合作，也利用自家網站、Facebook、觀光工廠推出「團購」優惠，時間拉長來看，營收方面有明顯成長。



反觀中國市場，轉向和當地自有品牌合作，廠商又以電商通路為主。林秀娟表示，彼此皆簽署訂貨協議，對於營收方面能帶來保證和承諾，惟網路商品生命週期短，廠商隨著市場需求和消費偏好調整出貨時間，導致營收認列的時間點有提早或遞延的狀況，也是投入電商的營收挑戰之一。