三星擴大委外訂單 大立光股價曇花一現、開高走低

市場傳三星將提高委外比重，股王大立光 (3008) 有望拿下訂單，股價今天受消息激勵開高，惟亞洲股市不振，大立光盤中由紅翻黑，股價牽動盤勢疲軟。全球智慧手機龍頭三星 2019 年策略轉向，強打中高階 A 系列，主攻三鏡頭規格，並罕見提高鏡頭委外量，對大立光及舜宇光學釋單，打破原自家光學零組件「一條龍」慣例。



此外，今年蘋果平價版 iPhone 擬跟進雙鏡頭，大立光通吃蘋果及非蘋訂單，受惠程度最大。



受到三星擴大釋單激勵，大立光 2019 年開紅盤日以 3,240 元，上漲 25 元開出，開盤後半小時漲幅維持在 1% 上下震盪，進一步帶領光學類股走勢，其中以新鉅科 (3630) 表現最亮眼，早盤一度攻頂，不過因大盤一路無量走跌，大立光盤中由紅翻黑。



展望後勢，由於安卓手機三、四鏡頭將成明顯態勢，預期除三星、華為外，OPPO、VIVO 與小米也將先後開案。



法人指出，仍看好 2019 年平價版 iPhone XR 規格將從單鏡頭轉進雙鏡頭，2019 年下半年 iPhone 不排除跟進三鏡頭。