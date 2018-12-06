大立光營收低於市場預期 股價跳空開低

大立光 (3008)11 月合併營收為 40.08 億元，較上月衰退 23%，較去年同期下滑 29%，由於營收表現低於市場預期，衰退幅度增大，今天股價跳空下跌逾半根停板，未來股價面臨 3,000 元保衛戰。大立光指出，目前市場需求仍未見起色，預估 12 月營收持續下滑。



大立光累計前 11 月合併營收 467.22 億元，較去年同期衰退 3%。法人指出，第四季為傳統旺季，以 10 月、11 月表現推估，大立光本季營收恐季減逾兩成，預估今年全年營收恐將比去年下滑。



市場認為，美中貿易戰導致終端市場需求不振，除蘋果新機銷售不佳外，中國智慧手機銷售也呈現疲軟，客戶積極調節庫存，預期這波低潮恐延續至明年第一季。



歐系外資最新報告指出，由於對新 iPhone 和 Android OEM 去庫存需求疲軟，11 月銷售額未達市場預期，除第四季需求疲軟，明年第一季仍舊冷卻。展望 2019 年，iPhone 的三鏡頭升級可望更為積極，2019 年新款 iPhone 的高 / 中 / 低階手機將從 2018 年 iPhone XS Max/XS/XR 的雙 / 雙 / 單凸輪升級為三 / 三 / 雙凸輪。因此，大立光 2019 年仍具上漲潛力，因此維持買進評等，目標價 5,400 元降至 4,800 元。