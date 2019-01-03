客戶需求強烈 日本產險公司提供保戶行車紀錄器

日本的大型產物保險公司，有提供行車紀錄器給投保車險的特約客戶使用。自今 (2019) 年起，將從原先的自家車用戶擴大到營業車用戶。東京海上日動火災保險自 1 月開始，將對象從自家用車擴大到營業用車，除了機車之外的其他汽車都適用。Sompo Japan Nipponkoa 也同樣將提供對象擴大到機車以外的其他各式汽車。

由於顧客的強烈需求，各家大型保險公司都行善如流的提供保戶們行車紀錄器來使用，迎合各種用戶的需要。

這些大型保險公司提供給客戶的行車紀錄器，除了基本的錄影功能外，許多還有輔助安全駕駛或是具備通訊的能力。在萬一發生交通事故時，可以迅速協助保戶進行相關的後續處理。

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在過去，這類特約服務只提供給一般私家車保戶，還有商用車投保數量超過 10 輛的法人特約保戶。而這些法人客戶還可以透過行車紀錄器和智慧型手機，來使用保險公司所提供的安全駕駛管理服務。而投保車輛數目少於 10 輛的法人保戶，則是無法享有這當中的任一項服務的。

但是在今 (2019) 年開始，那些商用車投保數量少於 9 輛的法人客戶、或是持有商用車的一般客戶，終於也可以經由特約享有相同的待遇。

東京海上日動所提供的行車紀錄器在偵測到劇烈撞擊時，會自動向該公司的合作廠商進行通報。有必要時，還會聯絡警消到場救援。還有車輛靠近易肇事路段時，系統還會適時的提醒駕駛人提高警覺。

Sompo Japan Nipponkoa 所提供的機種，則是會提醒駕駛人保持安全車距；每個月還會將在車上蒐集到的駕駛人數據，作成一份駕駛診斷報告書，提供駕駛人作為日後的參考。還有在發生事故時，行車紀錄器會自動通報合作的保全公司到現場提供必要的協助。

三井住友海上火災保險與 Aioi Nissay Dowa 產險公司，也在今年 1 月開始提供一般用戶具備安全駕駛輔助功能的行車紀錄器；在商用車保戶方面，未來將視客戶需求來決定是否跟進。