〈銀髮商機〉家電IoT 幫助掌握獨居長者的生活作息

在日本，獨居的銀髮長者不斷增加，總是讓遠在他鄉的親人擔心獨自在家的父母是否無恙。現在透過資訊科技的協助，讓身處外地的家人可以得知親人的日常作息正常與否，稍稍減少心中的擔憂。

位在日本關西的大阪府住宅供給公社，於 2018 年 8 月時展開了一項利用 IoT 裝置的銀髮族關懷實驗。透過安裝在電冰箱門上的感測器，每次開關門時所造成的震動就會觸發並發出訊息給預設的家人。經由這項機制，身處遠方的家人可以得知住在老家的父母是否作息正常，可作為一個簡單的判斷依據。

另外，如果 24 小時都沒有動靜的話，該系統也會向預設的對象發出通知來適時的作出必要處置。這項實驗主要以 65 歲以上的長者作為實驗對象，預計未來正式上路時，設備加上 5 年的通訊費用共約 1 萬日圓左右。而公社的工作人員每年也會登門拜訪 2 次，除了查看居民的生活狀態外，也會作緊急聯絡人等資訊的確認。

日本內閣府的高齡社會白皮書指出，2016 年時日本家中有 65 歲以上人口的家庭約 2417 萬戶，約佔全日本一半的家庭。獨居的高齡長者約 656 萬戶，是 1980 年的 7.2 倍。為了因應這樣的社會變化，相關的關懷服務也日益增加。

在日常生活所使用的家電產品加裝感測器，也成為方便的手段。如果使用上的頻率出現異常，或是長時間沒有使用某項特定家電，都值得家人有所警覺。

像是東京電力控股的子公司東京電力能源夥伴公司 (TEPCO Energy Partner,Incorporated) 就提供了一項服務，只要在家中電源總開關上安裝專用設備，使用者就可以透過手機 APP 來得知家中電器 (例如：空調、電視等) 的使用狀況。關西電力和九州電力則是在用戶的用電量與平常出現過大的差異時，會發出訊息來向用戶通知。

早在 2001 年的時候，日本象印就曾經生產內建無線通訊功能的保溫熱水瓶，每當有人操作熱水瓶時就會自動發出訊息通知。雀巢在 2018 年也推出了類似功能的咖啡機「Barista i」，當沖泡咖啡時，機器會傳送訊息給預設的用戶。

圖片來源：AFP

日本郵政在 2017 年 10 月時也展開了到府訪問服務，工作人員每個月登門拜訪 1 次，詢問長輩的身體狀況和心中煩惱等 10 個問題，並且向其家人報告。

也有部分的地方政府團體提供簡易的緊急通報裝置，只要在危急時按下裝置上的按鈕，就能迅速通知各相關單位立即作出處置。

這一類的方式，有別於過去監視器等系統，比較不會造成使用者有種「被監視」的壓力。除了可以融入居家生活當中，也可減輕彼此的精神負擔，並帶來一種無形的安心感。