〈區塊鏈大應用〉以太再次重回榜眼 加密貨幣排行超越瑞波幣

據 Coin360 的數據，主要的加密貨幣現在大部分都處於漲幅狀態。比特幣 (BTC) 仍然超過 3800 美元大關，而以太坊 (以太幣，ETH) 也再次超越了瑞波幣 Ripple (XRP) 重新獲得了最高的第 2 順位。

在經歷了數週的第 3 名之後，ETH 再次以市值擊敗瑞波幣 XRP 成為全球主要的第 2 大加密貨幣。目前 ETH 市值達到近 158 億美元，超過 XRP 市值約 10 億美元。ETH 交易價格約為 150 美元，與昨天的圖表相比，價格上漲了 13% 以上。

加密貨幣市佔 / 圖：coin360

全球第 3 大的加密貨幣 XRP 的交易價格為 0.36 美元，當天價格略有上漲。貨幣的市值約為 149 億美元。

本周美國加密貨幣交易所 Kraken 公開向高級管理人員詢問如何將 XRP 命名後，對瑞波集團 Ripple 是否可以對 XRP 做出決策的困惑蔓延到主流意識中。

所有加密貨幣的總市值已經攀升至 1320 億美元，比 12 月 30 日 (週日) 距離每周高水位 1343 億美元差 20 億美元。

今日前 20 名的非主流加密貨幣都處於漲幅狀態，EOS (EOS)、Cardano (ADA)、和 IOTA (MIOTA) 的價格漲幅最大，分別為 5.1%、5.5%、和 7.2%。

各加密貨幣市值 / 圖：coinmarketcap

與此同時，日本主要的電子商務集團 DMM.com 公司宣布因其盈利能力下降而關閉其加密採礦服務。此消息是在日本互聯網巨頭 GMO 互聯網集團發布類似聲明後發布的，該集團已停止開發和銷售 BTC 礦工。