〈區塊鏈大應用〉奈及利亞區塊鏈專家：加密貨幣可以促進非洲經濟

據報導，奈及利亞區塊鏈專家認為加密或幣有助於推動經濟，並呼籲非洲地區增進對加密貨幣的監管相關法規，以加強該地區的貿易並推動經濟發展。

在奈及利亞最近一場主題為「奈及利亞加密貨幣市場信任」的研討會中，一些資深加密貨幣專家針對奈及利亞地區塊鏈產業以及非洲大陸的最佳前進方向進行討論。

Blockchain Solutions Limited 的首營運長 Lucky Uwakwe 認為，全球加密貨幣正在崛起，目前在奈及利亞有 65% 的人都意識到了加密貨幣，且有 25% 的人以某種形式擁有加密貨幣。他也指出，有 51% 的人將加密貨幣作為投資，16% 的人使用加密進行網上購物，19% 的人使用加密貨幣進行匯款。

在談到比特幣的重要性時，Uwakwe 表示：「比特幣是第一個使用點對點技術的加密貨幣，這是區塊鏈技術的簡單實現，作為一種支付工具，可用於匯款，並作為投資工具。」

另一方面，奈及利亞區塊鏈專家 Owenize Odia 也在研討會中表示，監管將成為一個關鍵點，可以幫助鞏固對奈及利亞和非洲地區對加密貨幣的信任度，並促進非洲地區的經濟。

Odia 表示：「監管是關鍵，可以為市場帶來信任度，即使目前大多數銀行仍試圖將其業務與加密貨幣隔離開來。」

此外，Odia 也在會議中談到了加密貨幣的其他面向，並討論了區塊鏈去中心化和普遍性將如何有助於推動奈及利亞的經濟，同時滿足人民的需求。