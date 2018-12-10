千瘡百孔的美國股市 只等Fed解危

2018 年只剩最後三週，道瓊與 S&P 500 依舊深陷泥淖。美國股市是連續第三年年線上漲，抑或回檔整理，端看聯準會 (Fed) 的一念之間。

美國股市近來大幅波動，在中美貿易戰與 Fed 取消緊縮政策之間，呈現拉鋸走勢。

貿易與政策的不確定性，使得股市起伏不定。今年以來，S&P 500 已有 57 個交易日，波動幅度逾 1%，相形之下，2017 年僅有 8 月交易日如此波動。

分析師指出，上週五，S&P 500 下跌逾 2%，為 2018 年第 16 次出現如此跌幅，去年則全未出現逾 2% 的跌幅。但 2008 年金融危機期間，出現了 72 次。

除非中美貿易僵局迅速獲得解決 -- 目前似乎不太可能，否則預期大幅波動走勢仍將持續。

曾經，美國與中國幾乎達成貿易休兵，雙方暫停加徵關稅。然而好景不常，加拿大當局為美國逮捕華為財務長孟晚舟，使得兩國爭議再起。

上週四，該消息使得道瓊一度大跌逾 700 點。然而，因華爾街日報報導，聯準會 (Fed) 於 2019 年可能採觀望態度，並不急於升息，股市隨即收復了大部份的跌幅。這突顯投資人對 Fed 有多敏感。

預期在 12 月 18-19 日的政策會議中，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將升息一碼。尢其上週五公布的 11 月就業報告顯示，10 月每小時工資上升了 6 美分。

美銀美林分析師在提供給客戶的報告中寫道：「12 月升息已成定局。公布的 11 月就業報告符合 Fed 目標，即新增就業人數穩健成長，失業率偏低帶動工資溫和上升。這讓 Fed 於 12 月可放心升息，爾後則將依據勞工市場情況，決定升息與否。」

由於升息已成定局，Fed 主席鮑爾於會議後的談話，將極具重要性。如果他表示 Fed 將減緩升息速度，將有助引發眾所期待的聖誕老人漲勢。