【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日中國公佈財新製造業指數跌破 50 榮枯線大關，創下 19 個月以來新低，導致今日台股跟隨陸股呈現下跌，加上外資大砍 iPhone 出貨量 29%，導致今日蘋概股中的台積電及大立光再度下跌，金融類股也受到聯準會內部傳出將可能重新檢討升息政策，使得金融類股表現疲弱影響，終場台股下跌 1.78%。

《國際金融市場焦點分析》

中國公佈財新製造業指數跌破 50 大關，顯示目前中國內部經理人對於中國經濟看法呈現悲觀，加上今日市場傳出美國貿易代表萊特希澤不希望美國總統川普在貿易問題上太輕易做出陳諾，或接受中國的空頭承諾，在眾多利空消息影響下，使得中國相關之 A50 指數、恆生指數及香港 H 股指數同步下跌超過 1.5%；另外，日圓持續走升，使得日本出口企業再度面壓力，帶動日經 225 指數跌超 2%。

《國際商品市場焦點分析》

美國總統川普與中國國家主席習近平進行長時間通話表示，雙方正在就中美貿易問題取得重大進展，推動市場風險偏好回升，加上美國能源部 12 月 28 日公佈的原油庫存數據顯示，截至 12 月 21 日，美國商業原油庫存較前週減少 10 萬桶至 4.414 億桶，為連續第 4 週下滑，在貿易問題取得進展及原油庫存的利多消息影響下，輕原油期貨於台灣元旦連假期間上漲 1.79%。

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