【華冠投顧】大盤無量跌 短線關鍵點在哪?

華冠投顧 范振鴻分析師

#大盤短評：中長空，留意 9473 跌破延續空頭結構。

#盤勢分析

2019 年開紅盤，是有紅啦，只是只有開盤紅，隨後階梯式下跌終場收跌 173 點，但量能只有 721 億，早盤預估量甚至還看到 599 億元這種狀況，盤勢跟天氣一樣濕冷的讓人不舒服，而今天再度跌破 9616，但原則上反復抽插的點位已經不具有關鍵的意義，接下來盤勢的重點除了我節目中曾經提醒過空方最後的機會是 C-2 轉向 C-3 主跌段的可能外，剩下就是多頭週線 B 波反彈的機會大了，而今天的無量下殺讓 C-3 的機率提升不少，提醒大家這邊還是要謹慎佈局且不論多空都要嚴守停損。

#類股方面，週五尾盤走高的 2412 中華電與 4904 遠傳都直接回吐漲幅壓低指數外，盤面主要跌點貢獻都來自權值股，期終 2330 台積電今天開高剛好撞到季線反壓，量增長黑外還出現一黑吃二紅的現象，而上周強彈的塑化族群 6505 台塑化，今天也是長黑大跌 5%，金融股代表 2882 國泰金也重跌 2.3%。中小類股倒是災情不重，OTC 市場雖然還收漲，但也要留意月線反壓，而族群相關今天主要強勢在 5G 概念股及部份生技，但 5G 雖然題材很熱，今天不少有出量收黑的狀況，提醒投資人要嚴設停損停利避免大盤發展不如預期。

【進出有據，無畏無懼】

【市場給我們多少，我們就賺多少】

【不要想著贏，要想著不能輸】

【做好 SOP，追求長期的穩定獲利】

【小賺小賠等待大賺】

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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