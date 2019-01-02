【豐銀投顧】波動過大才是股市走弱主因

◆盤勢分析

台股今天大跌重挫 173 點，恰好今天盤中中國國家主席習近平發表了:「告台灣同胞書」，由於態度一般解讀較為強硬，因此有不少人把今天台股的重挫算到這件事上。但筆者說過了，如果一個邏輯不能獲得合理的解釋，那就沒有相信的理由。試想，如果台股今天大跌是因為怕中國打台灣，那麼請問一下為何中國自己本身也跌？那香港為何也跌？南韓呢？還有美國電子期貨盤後也重挫，又要怎麼解釋？如果不能解釋的話，那麼很顯然全球股市大跌的原因，就跟中國習近平主席的談話沒有關係，實在不該讓人揹這個黑鍋。果真如此，那麼台股乃至於亞股、美股盤後，又到底是因為什麼而跌呢？

今天中國公佈 12 月中國 PMI 指數為 49.7，這比 11 月份下滑 0.5 個百分點，是自從 2017 年 6 月以來首次跌至 50 以下的景氣衰退區間，顯示中國經濟下滑壓力逐漸擴大。整體來看，2018 年 12 月，中國製造業內需下滑，外需仍受到壓抑，企業去庫存意願增強，工業產品價格呈下滑趨勢，製造業生產可能將進一步受到拖累，經濟下滑壓力有進一步擴大的跡象。再這樣下去，許多在中國設廠或是以中國為主要市場的台商，營收怎會不受到影響？台灣如此，其他國家例如 2015 年的「麻煩十國」受的影響也大，當然也會受到影響，哪有不跌之理？

也由於市場不確定因素一直存在，所以 VIX 指數一直無法穩定的往上反彈。VIX 指數不降的影響在於影響了長線資金的進場，例如我們常常會聽到有人說什麼年線、十年線會有人進場承接，這些資金就是我們所謂的「長線投資人」。現在這種資金在這個背景下當然不會進場，再加上全球新興市場資金水位有移往美債的跡象，這個時候技術分析的使用更不可全盤相信、更要以謹慎的態度來面對，因此我們還是建議多操作個股，少操作指數，是比較安全的做法。

豐銀投顧 李世新 分析師