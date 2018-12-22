〈2018大事回顧〉iPhone銷售遇逆風 蘋概股面臨最淡的旺季 股王大立光營收衰退

股王大立光 (3008-TW) 在美國蘋果 iPhone 今年的新機 XS、XR 銷售狀況不佳的影響之下，第 4 季客戶端拉貨力道薄弱，成為歷年來「最淡的旺季」，11 月營收為 40.08 億元，12 月營收恐還將較 11 月下滑，前 11 月營收年減 3.17%，2018 年全年營收已確定將較去年衰退。

從大立光營收來看，今年 9 月 55.17 億元已是今年最高，今年前 11 月營收 467.22 億元，較去年同期衰退 3.17%，由此研判，大立光 2018 年營收，確定將較去年的 531.28 億元衰退。

由於大立光面臨業績下滑走勢，股價跌到 3000 元盤整區間，也牽動蘋果概念股股價走跌，明年第 1 季恐將持續面臨淡季壓力，外資更因此不斷調降大立光股價評等與目標價。

大立光第 3 季營收 163.34 億元，創單季歷史次高，季增 32.8%、年增 9.5%，毛利率 71.34%，季增 2.73 個百分點、年增 3.4 個百分點，營益率 62.56%，季增 3.21 個百分點、年增 3.63 個百分點，稅後純益 83.71 億元，季增 51.2%、年增 7.7%，每股純益 62.41 元。證券分析師張陳浩指出，大立光產能利用下滑，恐使毛利率也同步修正，進而影響第 4 季獲利表現。

累計大立光前 3 季營收 375.07 億元，年增 1%，毛利率 68.55%，年增 0.17 個百分點，營益率 59.2%，年減 0.31 個百分點，稅後純益 178.92 億元，年增 3%，每股純益為 133.38 元。