大立光業績表現不佳引爆大盤賣壓 鴻海盤中也跌破70元

台股股王大立光 (3008-TW) 及蘋果供應鏈可成 (2474-TW) 今 (6) 日盤中雙雙遭追殺被打到跌停，加上台積電 (2330-TW) 等半導體類股傳出接單動能轉弱，買盤觀望造成台股大盤今日盤中大跌超過 200 點，鴻海 (2317-TW) 股價更跌破 70 元關卡，指數最低來到 9707.37 點。

由於台股大盤急跌，加上中國大陸華為全球財務長孟晚舟在加拿大被捕的利空消息發酵之下，賣壓由蘋果概念股向電子股擴散，連日前最強勢的 MOSFET 族群股價也走跌，杰力、尼克森、大中等個股都下挫。

證券分析師黃漢成指出，今天台股大盤開盤後的市場賣壓沈重，無力守住月線 9841.69 點的支撐，大盤跌破所有均線，整體台股大盤線型轉空。

台股大盤 KD 值已在高檔交叉向下，顯示技術指標轉弱，國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日以跳空下跌方式開出，跌破月線支撐，加上技術指標走弱，造成台股甚於亞股弱勢，後續宜以觀望、保守為宜。

今天引爆台股殺盤的股王大立光，昨日發布 11 月營收為 40.08 億元，月減 23.08%，創 7 個月以來新低，年減 28.57%，低於法人預期；大立光表示，目前客戶端拉貨狀況仍顯疲弱，12 月營收預期恐還將較 11 月下滑，而前 11 月營收年減 3.17%，全年恐較去年衰退。

從大立光營收來看，今年 9 月 55.17 億元已是今年最高，今年前 11 月營收 467.21 億元，較去年同期衰退 3.17%，由此研判，大立光 2018 年營收，確定將較去年衰退。