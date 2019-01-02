大咖也陣亡 成立22年的綠光資本2018創史上最大年度虧損

David Einhorn 旗下成立了 22 年的綠光資本 (Greenlight Capital) 在 2018 年遭遇了有史以來最大的年度虧損。

根據彭博看到的一份給投資者的最新情況通報，該公司的主要對沖基金 12 月下跌 9%，全年跌幅擴大至 34%。

Greenlight 曾在成立之初取得過一些業內最佳的回報，但在 2015 年虧損超過 20% 之後就一蹶不振。

其他價值投資經理人也在苦苦掙扎，因為十年來處於歷史低位的利率以及被動投資和量化交易的興起推動成長股的表現超過價值股。尋求押注低估值股票的 Three Bays Capital 和 SPO Partners & Co. 已經在 2018 年相繼關門。Einhorn 一再表示對 2018 年業績不佳感到沮喪，但同時又堅持價值投資策略不變。

僅在 5 月和 10 月實現上漲的 Greenlight 在整個 2018 年的表現落後於大盤和同業。該公司一位發言人拒絕對此發表評論。

監管文件顯示，去年年初 Greenlight 管理著 63 億美元資產。到了 5 月底，該公司管理的資產縮水至 55 億美元。受贖回和損失影響，2019 年伊始它管理的資產規模可能已不到 50 億美元。

截至去年 9 月 30 日，Greenlight 的重倉股包括房屋建築商 Green Brick Partners Inc.、保險公司 Brighthouse Financial Inc. 和飛機租賃公司 AerCap Holdings NV，這三支股票在第四季度的跌幅均超過 25%。

Einhorn 一直批評特斯拉並且是該股的主要賣空者。去年 11 月，他告訴投資者特斯拉已在第三季度觸頂，但這家電動汽車製造商的股價最然在 12 月下滑，但整個第四季度上漲了 26%。