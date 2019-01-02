新年「開門黑」加劇！港股、國際油價、美股期貨全線下挫

2019 年首個交易日，亞洲股市表現令人失望，港股低開低走，台灣股市下跌收盤。美國原油期貨盤初上漲，隨後轉跌。美股期貨及 A 股期貨盤初走高，此後迅速轉跌。

國際油價完全抹去盤初漲幅，轉為顯著下跌。亞市午後，美油跌幅擴大至 0.9%，失守 45 美元關口，報 44.99 美元 / 桶。布油跌幅擴大至 1%，報 53.27 美元 / 桶。

亞洲股市全線低迷。港股主要股指午後跌超 2.5%。中海油 H 股午後跌幅擴大，一度跌 6.6%。澳洲 ASX 200 指數收跌 1.5%。台股加權平均指數早盤跌幅一度擴大至 1.5%，收盤跌幅加深至 1.8%。

美國股市期貨開盤漲勢消散，現全盤下跌。標普 500 股指期貨跌 1.1%，納指期貨跌近 1%，道指期貨跌 0.8%。

亞洲股市開盤無驚喜

MSCI 亞太指數（日本除外）盤初微漲 0.14%，此後跌幅急劇擴大至逾 1%。該指數去年跌去 16%，創 2011 年以來最大跌幅。

香港恆生指數低開 0.1%，隨後跌幅迅速加大。當前，恆生指數跌幅擴大至 2.79%，恆生國企指數跌超 3%。稍早公布的中國 12 月財新製造業 PMI 不及預期，自 2017 年 5 月以來首次跌破 50 榮枯線，報 49.7。2018 年恆指下挫 13.6%，是 2011 年以來的最糟年度表現。

舜宇光學、瑞聲科技分別高開 0.5%、0.3%，當前跌 2.95%、1.76%。騰訊高開 0.3%，此後轉為下跌，當前跌超 2.2%。恆大高開 4.9%，當前跌 2.35%，此前公司與法拉第未來達成協議。





台股加權平均指數平開。

韓國首爾綜指 2019 年首日盤初變動不大。澳洲 ASX 200 指數盤初跌 0.4%。

日本股市今日 (1 月 2 日) 及明日 (1 月 3 日) 因元旦假期休市。日經 225 指數 2018 年大跌 12.08%，為七年首次年線下跌，也是安倍經濟學實施以來首次年度下跌。

美股期貨高開低走

標普 500 指數期貨亞市盤初上漲，漲幅 0.5%。那斯達克 100 指數和道指期貨分別漲 0.7%、0.5%。富時中國 A50 指數期貨高開 0.2%。川普邀請民主黨和共和黨領袖就邊境牆問題召開會議，並稱希望達成協議，這使得市場預期美國政府關門狀態有望結束。

但隨後轉為下跌。截至 12:20，美股期貨亞洲時段持續下挫，標普 500 股指期貨跌 1.1%，納指期貨跌近 1%，道指期貨跌 0.8%。

美股 12 月累計大跌 9.2%，創 1931 年以來最糟糕的 12 月表現；全年下挫 6.2%，是這輪史上最長牛市中跌幅最大的一年。

國際油價開門紅

WTI 油價亞市盤初漲 1%，隨後轉為下跌，當前跌 1.2%。布蘭特原油期貨跌超 1.3%。

在 2018 年，國際油價出現 2015 年以來首次年度下跌，主要是由於市場預期經濟增長將放緩，且原油持續供應過剩。WTI 油價全年累計下跌 25%，布蘭特油價跌約 20%。

分析人士稱，2019 年油價的前景充滿了不確定性，影響因素包括貿易擔憂和英國退歐進程，以及中東的政治不穩定和衝突。