航太、自行車碳纖維市場挹注 拓凱今年營收將延續穩健表現

2019 年第一個交易日，台股開盤向下殺低，惟碳纖維複合材料大廠拓凱 (4536) 延續去年底連 4 天擴量走高趨勢，今日開盤跳空拉高，盤中最高攻上 110.50 元，漲幅一度衝破 4%。法人指出，拓凱握有複合材料技術優勢，有望以航太、自行車等碳纖維應用，帶動營收表現。法人表示，航太方面受惠國機國造政策，加上去年 10 月簽訂新式高教機第三階段釋商合約，且去年投入 E-bike 碳纖維車市，新款車型拉抬車架、輪框的出貨量，加上安全帽新客戶訂單，穩健營收將延續至今年。



展望後市，法人表示，拓凱宣布投入 1,500 萬美元於越南平陽建廠，預計 2020 年第一季開始量產，實質挹注自行車相關業務，未來若擴及安全帽、球拍等事業，營運成長可期。