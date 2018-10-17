自行車、航太碳纖維業績續增 拓凱今年獲利動能看俏

在自行車產品出貨持續成長下，拓凱 (4536)9 月營收繳出歷史新高的好成績，也推升第三季營收創歷史次高紀錄。法人表示，拓凱今年在自行車營收將有四成以上的成長，航太碳纖維成長也上看一成，再加上業外匯兌利益貢獻，今年獲利將恢復成長動能，有望較去年成長逾五成。 法人指出，自行車廠在輕量化設計趨勢下，未來碳纖維應用比重將持續增加，拓凱除了輪圈外，今年更首度打入電動自行車車架供應鏈，預估今年在自行車將有四成以上的成長，明年需求持續上升，也將維持雙位數成長。



而在航太部分，法人提到，今年拓凱前三季航太營收佔比約 7.6%，而在航太強調輕量化、耐疲勞性、耐腐蝕性等特性下，將有助拓凱在航太碳纖維出貨持續成長，預估今年航太營收有望較去年成長上看一成，而由於目前已成功開發出 TP 材料，用於航太內飾件、支撐或拖架，在出貨放量下，明年航太營收貢獻將呈雙位數成長。