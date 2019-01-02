毅嘉去年第四季營收季減3% 產品組合轉佳 獲利拚逆增

毅嘉科技 (2402) 受年底盤點因素影響，107 年 12 月自結合併營收約 5.54 億元，較上個月減少約 7%，第四季合併營收為 18.96 億元，亦較上季衰退 3%，不過，在車載及光通訊產品出貨比例提升，產品組合優化下，獲利有機會較上一季提升。儘管去年 12 月營收下滑，但公司預期獲利有機會逆勢成長，今日盤中股價穩在平盤附近，不受台股大跌影響。



12 月合併營收約 5.54 億元，較上個月減少 7%，較去年同期減少 8%，其中軟板產品為 4.06 億元，機構整合元件產品為 1.56 億元。累計 107 年 1 月到 12 月合併營收約 72.32 億元，較去年同期增加 1%。



第四季合併營收為 18.96 億元，較上季小幅衰退 3%，不過，毅嘉表示，車載及光通訊產品出貨比例提升，帶動產品組合優化，且內部持續精進提升製程效率，集團整體營運及獲利將可望挑戰較上一季度提升。