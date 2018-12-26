陸股今年以來跌跌不休 投信：低本益比股票明年可望反彈

陸股在 2018 年跌勢不止，但投信認為，看似疲弱不振的上證指數，卻有機會在連跌五季後迎來反彈走勢，保德信投信表示，陸股歷經五季的震盪打底後，在政策紅利相繼出台拉抬下，陸股底部信號浮現，預期市場風險偏好將從今年的極端負面轉向名 (2019) 的中性水平，並為本益比偏低的陸股帶來估值回升行情。

保德信中國品牌基金經理人許智洋指出，外部大環境不佳，投資情緒不免受到影響，但來自內部的經濟增速放緩，才是抑制陸股走勢的主因，不過，剛落幕的中央經濟工作會議正視經濟下行壓力的憂患意識增強，持續堅持穩中求進的基調，政策力度料將不斷加大，進而化解外部環境的不確定性，成為陸股下檔支撐。

從歷史經驗觀察，1990 年以來，上證指數共出現二次連跌五季的弱勢表現，雖然累計跌幅高達 37-67%，但後市反彈走升機率高，短中長期收紅可期。

許智洋說明，震盪多時的陸股估值已來到歷史低點，目前本益比約 13.4 倍，已低於 2008 年金融海嘯時期的 13.8 倍，投資價值不言可喻，有望吸引資金進駐搶便宜，從中國股票型基金連續三週淨流入超過 10 億美元可見端倪。

許智洋認為，以目前企業財報及過往盈利週期判斷，明年下半年將迎來盈利底，不過，股價會先行反應，市場將提前啟動，明年第一季底將是重要的觀察時點，行情高度端視中國兩會落地之具體政策措施，及中美貿易戰休兵 90 天後之談判情形。許智洋說，無論如何，陸股底部已明顯浮現，下檔風險相對有限，建議逢低分批佈局中國基金，掌握連跌五季後的反彈行情。