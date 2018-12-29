〈觀察〉三大因素干擾 明年上半年我出口表現恐難有亮眼表現

財政部即將在元月初公布今 (2018) 年進出口統計，儘管今年出口創歷史新高已毫無懸念，但因美中貿易戰懸而未決、上半年基期過高與油價偏低，學者直言，在明年上半年景氣能見度極低的情況下，上半年出口很難有亮眼表現。

明年景氣到底有多冷？從近期官方與智庫發布的數據或可窺見一二，主計總處預測明年全年經濟成長率為 2.41%，實質輸出成長 3.06%，成長幅度較今年下滑。

此外，根據台經院所公布的 11 月廠商營業氣候測驗點，製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點亦同步下滑，其中製造業景氣更降至 10 年來新低點；國發會公布最新的景氣對策燈號雖維持黃藍燈不變，但距離象徵衰退的藍燈僅有一分之差。

事實上，我國今年的出口表現幾乎呈現溜滑梯，從上半年 10% 雙位數的成長，到了第 3 季儘管有貿易戰的「趕單效應」但仍只有個位數的成長，年增幅只剩下 8.1%，11 月更是終結連 24 紅出現衰退。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，在基期高、油價走跌的情況下，明年上半年出口恐難有亮眼表現。

孫明德解釋，美中貿易戰儘管已經進入休兵狀態，但目前還在延長賽狀態，局勢仍不甚明朗，加上電子產業有庫存壓力，廠商擴產的可能性不高，以此態勢觀察，加上今年上半年兩位數成長，基期偏高，明年上半年出口表現恐怕不甚理想。

孫明德指出，這波景氣下滑是從今年第 3 季開始，預期這波週期最快在明年第 2 季，最慢第 3 季結束，在今年第 3 季基期較低的情況下，屆時如果貿易摩擦有較明朗的走向，伴隨景氣回溫，出口就有機會重拾成長動能。