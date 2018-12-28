台股盤後—尾盤多檔權值股大單敲進 封關重返9700點

台股今 (28) 日封關，大立光、電信三雄、台塑等權值股最後一盤出現大單敲進，拉抬指數尾盤大漲逾 40 點，終場上漲 85.85 點或 0.89%，以 9727.41 點作收，在今年最後成功收復 9700，成交量 740 億元，而今年以來，台股下跌 915 點或 8.6%，終止連 2 年收紅，全年成交金額 32.16 兆元，年增 25%。

台股今日收盤前試撮，大立光、電信三雄、台塑、台化、南亞，以及部分金融以及電子權值股，出現大單敲進，最後一盤成交金額達 15.39 億元，占今日成交金額 5 分之 1。

其中股王大立光收盤前來到今日最低點 3125 點，但最後一盤大單湧進，股價由黑翻紅，終場反上漲 2.55%，收在 3215 點。

中華電尾盤更爆出 1.9 萬張大量，瞬間大漲 6.1%，成為拉抬指數的主要力道，遠傳也有逾 4000 張買單，漲幅擴大置 5.96%，台灣大也在萬張買單拉抬之下，重返平盤作收。

而台塑今日重返百元大關，最後一盤在買單拉抬下，大漲 3.27%，收在 101 元，台化、南亞也有逾 2% 的漲幅。

另外像是金融股中的中信金、兆豐金，傳產的統一、中鋼，電子股的廣達、聯發科等也湧入買單，推升指數重返 9700 點關卡。

而相較台股漲逾 80 點，被動元件族群今日弱試，華新科跌逾 2%，國巨也收黑，奇力新、信昌電等也下跌作收。法人認為，1 月 7 日美中將展開 G20 後的首次協

商，預計下周市場會保持觀望態度，但從歷史經驗來看，1 月都會有元月行情，農曆年前可望出現短線反彈，而明年選股，則可朝向 5G 產業相關的網通、散熱、電動車等概念股。