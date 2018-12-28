日股創7年最大年度跌幅 十年期公債殖利率一年來首次跌破零

周五，日本金融市場 2018 年最後一個交易日，10 年期公債殖利率在這一天跌破零，為去年 9 月以來首次。股市更是以下跌完成了全年收官戰。

日經 225 指數收跌 0.3%，報 20014.77 點。2018 年全年，該指數累計下跌 12%，終結了平成時代以來為期六天的最長年線連漲。

東證指數收跌 0.5%，報 1494.09 點，全年累計下跌 17.8%，創 2011 年以來最大年線跌幅。

日本 10 年期公債倒是價格走高了，殖利率自 2017 年 9 月以來首次跌破零，全球股市下挫導致全球債券殖利率下滑。

根據日本債券交易公司的數據，基準債券殖利率下跌 2.5 個基點至負 0.005％。該殖利率 10 月份一度高達 0.155％。

之前有分析稱，由於股市表現低迷，投資者轉向了公債市場，從而推高了債券價格，令債券殖利率下行。

日本央行似乎並不擔心殖利率下跌至零附近的問題。行長黑田東彥上周曾表示，如果公債能夠真實地反映經濟基本面，且殖利率保持在央行的目標範圍之內，那麼殖利率跌破零便不是問題。

大華繼顯證券（Daiwa Securities Co.）首席市場經濟學家 Mari Iwashita 稱，日本央行允許十年期公債殖利率跌入負數區間，這與經濟和價格發展一致。因此，「我們預計明年殖利率將進一步深跌，只要當前的市場狀況延續下去。」

下周一是 2018 年最後一天，不過日本債市和股市將因天皇誕辰假期而休市。