【華冠投顧】台股2018封關日攻克9700點，周線逆轉勝!

美股續漲，帶動台股封關日震盪走高，最後一盤急拉，收漲 85 點，9727 作收，成交量 740 億元，周線逆轉勝漲 81 點，月線跌 160 點。

周三說要解救台股破底危機，解鈴還須繫鈴人→看美股，昨日說法人封關錢由賣轉買皆買超，籌碼面轉為有利多方，元月行情提前啟動。結果美股續漲 260 點，台股封關日行情，震盪走高最後一盤出現大單敲進，成交金額達 15.39 億元，占今日成交金額 5 分之 1，指數收最高，攻克 9700 點，周線逆轉勝，漂亮封關。法人自營賣超 0.3 億元，投信買超 5.2 億元，外資買超 33.8 億元，期貨市場小加碼 944 口多單，期貨淨多單略增至 47024 口。元旦假期間只要國際股市不再出現大跌，元旦過後外資歸隊，元月資金行情可期，建議投資人提早逢低布局卡位元月資金行情。

台股封關尾盤買盤大單敲進權值股，其中股王大立光收盤前來到今日最低點 3125 元，但最後一盤大單湧進，股價由黑翻紅，終場反上漲 2.55%，收在 3215 元。強勢股: 周二提及 PA 三雄可留意，宏捷科 (8086) 5G 基地台建設、手機出貨及物聯網應用看旺下，成為營運成長新動能，獲內資偏多操作，大漲 9.1% 收最高 47.9 元，本周漲幅 22%。佐登 - KY (4190)旗下新品開發成績出色，後市看俏，多頭發動快攻，股價彈 7.81%，站上 3 個月高點。其他建舜電 (3322)，括凱(4536)，基亞(3176)，群電(6412)，創惟(6104)，光環(3234)，易華電(6552)，承啟(2425) 等漲幅逾半根停板。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

資料僅供參考投資應審慎評估