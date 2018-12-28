【華冠投顧】《紅包行情》的前世與今生 內資主導的第一季好戲暖身中

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

今天是 2018 年最後一個交易日，大盤急拉最後一盤，為動盪的一年留下一個好轉的契機，接下來台股內資第一季傳統大戲「紅包行情」即將登場。

不過許多財經節目習慣在農曆年前探討有沒有「紅包行情」，使得許多人都直覺認為「紅包行情」會在農曆年前上演，然而，歷史經驗真的是這樣嗎？

實際上，只要花點心思研究，就可看出「紅包行情」是有脈絡可循，賺紅包自然得心應手。

《紅包行情的前世》

根據「紅包行情」的 歷史軌跡可得出幾個結論：

(1) 它是內資主導的中小型股飆漲行情，觀察重心在「OTC 指數」。

(2) 幾乎都會如期報到，由暖身到落幕的時間至少一個月。

(3) 行情暖身的時機點，可能在農曆年前，也可以是年後。

(4) 若農曆年前未見「主秀」上演，則年後「主秀」登場。

《紅包行情的今生》

昨日大盤完成「破底翻」之初步止穩型態，穩定多頭軍心的一擊，帶動今日進一步重上先前的套牢平台區並挑戰月線關卡，與此雷同的走勢在 2017、2016 年底也曾發生過，當時台股同樣遭遇或大或小的利空，但在年末幾日同步走出「破底翻」走勢，隨後便帶出農曆封關前的「紅包行情」。

類似的型態結構即便沒有走出「紅包行情」，但經過元月的壓縮整理，「紅包行情的主秀」也很容易在農曆年後粉墨登場，最突出的例子就是 2012 年，在登場前先是歷經歐債危機引爆的全球股市重挫，緊接著又遇總統大選的觀望壓抑，農曆封關前暖身，開紅盤日正式展開「主秀」往上推升。

今年台股經歷了美中貿易戰、華為事件、蘋果退色、英國脫歐、Fed 升息... 種種利空，與上列情境是不是也有相似之處呢？

＜操作策略＞

原定大盤重上月線視為多方轉強訊號、失守 9473 點為轉弱訊號，OTC 指數重上 12/20 高點 124.69 為轉強訊號、正式失守季線為轉弱訊號。

今日大盤拉高，距月線僅臨門一腳，雖然期貨跟進幅度不大且 OTC 指數遇結帳賣壓及長假賣壓以致逆勢小跌，但若大盤於下週正式轉強，期貨與 OTC 指數可望跟上，操作上便可由「多空雙向」轉為偏多操作。

＜強弱勢股＞

強勢股中，浩鼎案一審無罪，今日《4174 浩鼎》帶量站上所有均線，帶動生技股《4190 佐登 - KY》、《3176 基亞》、《4137 麗豐 - KY》、《4147 中裕》同步走揚；權值股中，《2412 中華電》、《4904 遠傳》、《1301 台塑》... 尾盤大單狂拉，帶動大盤進逼月線關卡。

今日大跌個股一樣不多，以高基期股相對跌幅稍重，如《6426 統新》、《3037 欣興》、《4728 雙美》，另內資族群亦較疲軟，矽晶圓龍頭《6488 環球晶》回跌；被動元件指標股《2327 國巨》、《2492 華新科》... 收最低。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。