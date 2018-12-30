豬年年關到 國銀紛推信貸優惠 利率0.07%起

跨完年不久即將迎來豬年 9 天連假，許多民眾預計裝修房子、辦年貨、發紅包、出國旅行，農曆年前資金需求高，多家國銀紛推貸款方案，貸款利率最低只要 0.07%．相當吸睛。不過 Money101.com.tw 金融比較平台董事總經理周純如提醒，民眾若要貸款，不要只看「DM 利率」，每個人的「適用利率」以及申辦費用，才是貸款關鍵。

如何比較信用貸款？Money101.com.tw 表示有三大重點，即貸款利率、費用以及還款是否彈性。面對市場上琳瑯滿目的貸款方案，建議可以透過各家銀行公開揭露的「總費用年百分率」(APR) 來進行價格比較，因為 APR 是依照同一個標準計算出來的，也就以貸款金額 300,000 元，貸款期間 5 年，加上貸款年息以及手續費計算得出的貸款成本。

銀行收取利率分為「廣告利率」以及「個人適用利率」，而真正影響貸款成本的關鍵為「個人適用利率」，銀行依照申貸者的職業、年收入、借款金額、信用評分等條件作為評估，信貸可說是相當個人化的商品。

依據還款彈性來區分，貸款又分為「綁約型貸款」、「免綁約型貸款」以及「循環型信貸」。「綁約型貸款」在限制清償期間內還款，銀行將依償還本金乘上 3% 至 4% 收取違約金；「免綁約型貸款」，借款人可以隨時償還剩餘本金，無需賠付違約金，適合短暫有資金需求的民眾；「循環型信貸」則是銀行審核一個信用額度，借款人於額度內可以隨借隨還，在不動用的情況下就不計算利息。

Money101.com.tw 比較整理出 10 家銀行貸款專案，其中滙豐銀行「e 指享貸」的綁約型信貸 APR 從 2.73% 到 13.01% 以及華南銀行「快易貸」免綁約型信貸 APR 從 2.999%~8.637% 是當中利率最優惠的方案。

凱基銀行與中華電信聯手，推出市場首創以手機門號進行身份認證，線上就能辦貸款。其貸款類型屬於循環型信貸，只要持有中華電信門號超過 6 個月且正常繳交電話費的民眾，最高可貸 50 萬。在 2019 年 1 月 31 日前申請，凱基新戶 (未曾於辦過凱基存款、貸款、信用卡、財富管理等之客戶)，最高送 1,499 元電信費。當天隨借隨還，無需支付利息，APR 自 5.99%~18.99%。

國泰銀行「Free’s 貸」也是屬於循環型信貸，帳戶管理費為 9,000 元，到 2019 年 3 月 31 日前成功申貸，帳管費優惠為 0 元。利率採一段式利率，依照個人信用狀況，以 3.67%~20% 收取。

王道銀行推出數位通路申辦，首期固定利率僅需 0.07%，若以貸款額度 50 萬計算，首期利息只有 29 元，在 2019 年 2 月 28 日前還享申辦手續費減免 3,000 元。

為了不讓債務影響生活品質，Money101 建議，每個月扣除房貸或房租之後的家庭所得淨額，用於償還貸款或負債的比率最好不要高於 15% 至 20%。