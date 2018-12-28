【日盛投顧】守穩5日線 啟動元月行情

◆盤勢分析

1. 週五台股開平走高震盪，最高點 9,727 點收復 10 日線（9,651 點）及月線（9,727 點）但未收復季線（9,811 點）、半年線（10,355 點）及年線（10,614 點），最低點 9, 點守穩 5 日線（9,603 點）及 10/25 低點 9,479 點，終場指數上漲 85.85 點，漲幅 0.89%，收在 9,727.41 點，成交金額為 740.33 億元，大於 5 日均量（737 億元）但小於 20 日均量（948 億元）。三大法人合計買超 38.76 億元：外資買超 33.83 億元、投信買超 5.27 億元、自營商賣超 0.34 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

（2）、均線：支撐為 9,500 點至 5 日線，壓力為季線至 9900 點。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（46）小於 50，後勢有機會續漲。

3. 櫃買指數跌幅 0.08%，收在 123.54 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為季線附近，壓力為半年線附近，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值小於 50，短線偏多整理。近期法人著墨較深的個股包括半導體、PA、散熱、網通、PCB 等。

4. 台股選股方向可留意網通、PCB、工業 4.0、內需、金融、生技、越概、自行車等。

IC 設計、網通、被動元件、PCB、散熱、工業 4.0、內需、生技相對強勢



1.IC 設計：各具題材性，可留意 3545 敦泰、4947 昂寶 - KY、6462 神盾、3227 原相、2379 瑞昱、6411 晶焱、3035 智原、3034 聯詠、2458 義隆電、6435 大中、3317 尼克森、5299 杰力、8261 富鼎、8016 矽創、3527 聚積等。

2. 網通：5G 及車用長線需求可期，可注意通訊 6285 啟碁、5388 中磊、4906 正文、3491 昇達科、6271 同欣電及光通訊的 4977 眾達 - KY、6426 統新、3234 光環、4979 華星光等，PA 在 5G 時代用量將增加，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科、4991 環宇 - KY、4971IET-KY 等長線仍可關注，安控有機會因中美貿易轉單，3454 晶睿、3356 奇偶、8072 陞泰等有機會受惠。

3. 被動元件：2375 智寶、5317 凱美。

4.PCB：INTEL 處理器缺貨帶動 ABF 基板供不應求，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠，5349 先豐切入車用及通訊，2368 金像電拚轉虧為盈，上游 3645 達邁的 PI 切入散熱領域，2383 台光電、6213 聯茂也將受惠 5G 相關應用。

5. 散熱：伺服器、5G 及手機等帶動散熱需求，6230 超眾、3338 泰碩等為相關指標。

6. 工業 4.0：工業自動化需求長線仍將持續成長，2308 台達電、6414 樺漢、2049 上銀、1590 亞德客 - KY、1597 直得等相對受惠。

7. 內需：選後陸客有機會回流，飯店 2702 華園、2704 國賓、2707 晶華、旅行社 5706 鳳凰、2731 雄獅、航空 2610 華航、2618 長榮航、運輸 2633 台灣高鐵、2640 大車隊、營建 2524 京城、2505 國揚等將有機會受益。除此之外，食品的 1216 統一、1210 大成、1215 卜蜂、超商的 2912 統一超、5903 全家、環保的 8341 日友、清潔用品 1730 花仙子等也可留意。

8. 車用：Tesla 產能突破瓶頸，供應鏈 1536 和大、3665 貿聯 - KY、3003 健和興、2421 建準、8349 恒耀、3019 亞光等營運可期，另外可留意倒車雷達相關的 2231 為升、3552 同致、連接器 3023 信邦、6279 胡連及上游電池相關的 4721 美琪瑪、4739 康普、1723 中碳等。

9. 越概：越南在中美貿易戰中相對受惠，相關概念股包括 9910 豐泰、9938 百和、1434 福懋、4426 利勤、1477 聚陽、1476 儒鴻、4401 東隆興等。

10. 自行車：電動自行車滲透率逐步拉高，9914 美利達、9921 巨大、8933 愛地雅、8163 達方、6121 新普等可受惠。

11. 生技：4174 浩鼎董事長貪汙案判決無罪，帶動 4147 中裕上揚。