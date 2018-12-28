【永誠投顧 】大盤技術面

◆盤勢分析

今日大盤收 9727 點上漲 85 點 (+0.89%)，成交量由於連假前效應僅 737 億元。由於目前季線與月線扣抵仍在高位, 加上成交均量持續萎縮低於近 10 日均量 802 億元，月季線死亡交叉位置約 9800 點壓力仍然沉重，加上近兩年的多頭走勢修正時間僅 3 個月，不論在空間修正與時間修正均未滿足下，加上科技產業庫存仍待消化，2019 年中美貿易談判與美國升息幅度、中國經濟放緩均影響 2019 年第一季的盤面表現。預估 2019Q1-Q2 間是落底進行中期反彈的時間點。

產業面:

法人目前開始布局 2019 年第一季看好的次族群，在科技產業趨勢變化上，5G 對零組件規格提升是最明顯且可以預見的。

若進一步分析，5G 的架設是分階段完成。Sub-6 GHz 為 Pre 5G 的階段，利用 2.5~2.7GHz 的可用頻譜外，並增加 3.3~3.8GHz 的頻率較現有 4G LTE 快 10 倍的數據速率。預估砷化鎵 (GaAs) 整體產業在 2019 年第二季之後可望加溫。另外非蘋手機將開始大量採用 SONY 3D TOF 模組，預估 OPPO、華為、三星第二季開始放量。因此我們在 5G 次族群中除看好天線模組 + 濾波器與基地台主板 (包含 PCB+CCL+PI) 外。射頻元件也是主要看好的重心。散熱族群則以基地台散熱 (熱板模組) 為主，後續擴及到手機散熱(4G 手機的熱量平均 約在 4~5W，可以用石墨片加機殼散熱解決， 5G 手機功耗高達 10~15W，採用均熱板)。

強勢次群族:

砷化鎵 (GaAs): 8086 宏捷科 + 9.11%、2455 全新 + 2.05%。

光通訊: 3234 光環 + 5.65%。

護膚美容: 4137 麗豐 - KY+4.68%、4190 佐登 - KY+7.8%。

作者: 永誠國際投顧 藍登耀分析師

※永誠國際證券投資顧問股份有限公司 (103) 金管投顧新字第 024 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估，並自負盈虧。