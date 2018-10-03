搶搭E-bike熱潮 拓凱跨足碳纖維車架 滲透率持續看增

隨電動自行車銷售持續暢旺，拓凱 (4536) 今年在電動自行車的營收貢獻也隨之成長，法人表示，拓凱今年首度跨入電動自行車的碳纖維車架，目前在最大客戶的滲透率不到 20%，明年滲透率有望進一步提升，而搭上電動自行車的銷售熱潮，在客戶銷售持續成長下，看好明年訂單可望有三成以上的成長。法人指出，拓凱目前已出貨 4 款電動自行車的碳纖維車架，全年預估出貨量合計 3 萬個，而隨碳纖維應用在電動自行車的銷售反應良好，客戶將持續擴大採用碳纖維車架，目前 2020 年新車款訂單將於今年第四季到明年第一季間開始出貨，在滲透率及銷售量成長加持下，明年電動自行車營收貢獻有望較今年大幅成長。



法人提到，拓凱上半年自行車營收占比由去年全年的 37% 成長至 46%，其中以碳纖維級自行車零組件為主要營運項目，而為因應既有客戶及新客戶訂單需求，已於第二季啟動輪圈擴產 50%，車架部分則首度打入電動自行車供應鏈，預估今年自行車營收有望年增四成。