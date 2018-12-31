〈保險這樣買〉小資族挑組合式保單有保障 青壯世代首重保障完全

癌症險與醫療險可作為罹病療養時的金援後盾，保險業者建議，不同年齡層投保方式也不盡相同，30 歲以下的上班族通常薪水有限，可挑選「組合型的醫療險」，年繳保費通常不貴；至於有家庭的青壯世代，可挑選疾病與意外都給付的保單，透過單筆給付與每月補助打造防護網。

根據保發中心統計，去年壽險業整體理賠與給付金額達 1.65 兆元，為歷年統計最高給付紀錄，其中個人健康險給付年增逾 11%，幅度最大，傷害險也有 8% 成長幅度，堪稱是壽險業給付最多的二大險種。

保險業者表示，剛出社會的年輕人，建議最好將意外、醫療兩大保障列為防護網，如果考量預算不足，則可先以定期險打造人生防護網，或是透過「組合式」保單，一次買足相關保障。

以全球人壽的「全鑫醫靠專案」為例，該專案主要是以「全球人壽加倍醫靠終身醫療健康保險」與「全球人壽加倍手護終身手術健康保險」兩份主約為主，被保險人可依資深需求挑選一年期其他險種附約，採實支實付方式。

兩分主約構成，再依據民眾自身需求搭配各險種的一年期附約，75 歲後住院日額保險金自動增加為 3 倍，並開始享實支實付醫療保障。

至於有家庭負擔的青壯世代，則可考慮疾病與意外傷害事故都有給付的保單，像是「康健人壽一路照護終身健康保險」提供單筆給付加每月補助的雙重保障拉大防護網，失能扶助保險金最高可提供達 240 個月，藉由單筆給付加每月補助的雙重保障拉大防護網。

AIA 友邦人壽建議，若民眾不想費力去分辨意外險與醫療險的差別，希望享有足夠意外與醫療保障，又能擁有儲蓄功能，建議可選擇結合意外、醫療與儲蓄的多重保障型保單。

『友邦人壽新黃金意加醫定期保險』為例，職業等級 1-4 級採單一費率，提供意外及醫療雙重保障，且第三保單年度起，意外傷害身故、失能保障提高為住院日額的 2000 倍，保費不變，且住院、住院手術、住院前後門診皆有保。

AIA 友邦人壽表示，醫療給付上限為 1500 倍的「住院日額」，即使醫療給付已達上限，但契約仍不終止，繼續享有意外傷害身故、失能保障與生存保險金之給付；若入住加護病房或燒燙傷中心，住院期間合計每天可領 3 倍住院日額 (已含住院日額保險金)，協助減輕醫療費用負擔。