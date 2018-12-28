鈺創報喜 EJ899V獲QualcommQC4+認證及通過USB-IF PD3.0 PPS相容測試

鈺創 (5351) 與子公司鈺群共同開發出的 USB PD3.0 之控制兩路輸出 1A+1C 之功率智能分配傳輸 - EJ899V 控制 IC，不單獲得 QualcommQC4 + 認證，並通過 USB-IF PD3.0 PPS 相容性測試，後續貢獻可期。Qualcomm Quick Charge QC 4/4 + 是 Qualcomm Technologies, Inc. 最新的快速充電規格；通過平行充電技術 Dual Charge，相較於 QuickChargeTM QC 3.0，用戶可以享受到充電速度提升 20%、效率提升 30%。其中 Quick ChargeTM QC 4 + 同步支援符合 QC 2.0 及 QC 3.0 規範。



EJ899V 控制 IC 亦通過 USB-IF PD3.0 PPS 相容性測試，可支援 USB PD 2.0/3.0 及 PPS，PPS 是一種使用 USBPD 協議輸出的可以實現電壓電流調節的充電標準，可根據設備電量對輸出電壓進行微調 (20mV 為單位)，以此達到更高的效率及更低的溫升，PPS 規格通常用於行動裝置的直充方案，目前正快速成為智慧型手機的首選快速充電規格，提供快速又安全充電方式。



能夠控制兩路輸出 1A+1C 之功率智能分配傳輸方案 - EJ899V，其中，USB-A 輸出埠：支援 QC3.0 快充協議 (3.6V-6V/3A、6V-9V/2A、9V-12V/1.5A)，USB-C 輸出埠：支援 PD3.0 及 QC4 + 規範，最高傳輸電力可高達 100 瓦 (即透過 20 伏電壓提供 5 安培電流)；每埠均具備智慧自動辨識，最佳化裝置充電速度。隨著此次成功的認證，及一系列公版充電器參考設計之推出，兩公司更將在行動電源供應器及車充推出符合成本效益之方案，協助客戶提供可迅速上市之產品設計解決方案。

