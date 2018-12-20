〈鈺創新品亮相〉盧超群：半導體應用持續擴散 明年9月將迎來新一波成長期

IC 設計鈺創 (5351-TW) 董事長盧超群今 (20) 日指出，明年半導體景氣預期會些微下滑，上半年尤其受政治、經濟等因素影響干擾，不過預期最快明年 9 月，就會有另一波新成長期，主要動能來自新應用增加，如 AI 與 5G 相關。

盧超群強調，半導體投資動作與腳步沒有停歇與放緩，今年美國 VC 投資在 IC 設計公司上，金額高達 20 億美元，顯示未來產業發展、成長前景仍被看好。

他認為，未來半導體應用將開枝散葉、百花齊放，包含 AI、5G 相關更可期待，其中 AI 部分的相關 IC 設計，包含鈺創在內，都可望有顯著的成長空間與機會。

盧超群也認為，近年產業持續發生的併購案，儘管先前高通買恩智浦破局，但未來仍會持續發生，代表產業趨勢向上。

盧超群說，半導體景氣明年預期仍將些微下滑，受到全球政治、經濟等環境因素影響，上半年表現平平，不過基礎需求仍在，且半導體應用面擴散，新應用灌進來，有助半導體產值持續成長，甚至大幅爆炸的情況，若國際政治、經濟因素提早回穩，更可有助景氣表現。

就鈺創而言，盧超群強調，鈺創一直處於翻身階段，也努力思考要如何將技術與全球接軌，結合創造更多新的價值，鈺創在 2019 年 CES 展前先預告許多新品，包含 3D 感測與微型 DRAM 等新品，就代表明年整體營運沒有悲觀理由。

盧超群坦言，對後市樂觀，除了應用擴散，另外 2020 年將有東京奧運，預期將催生更多半導體新應用，另外無人駕駛也預期 2020 年成形，皆有助半導體發展。