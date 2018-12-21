南韓12月初步出口數據顯示 需求走弱

南韓週五 (21 日) 公布 12 月初步貿易數據，12 月前 20 日的出口和進口增幅將大幅放緩，顯示中美貿易戰和全球經濟增長減緩，正在對全球需求造成影響。

韓國關稅廳 (KCS) 數據顯示，本月前 20 日，南韓出口額為 313 億美元，出要由於汽車和石化產品的出口貨運量增加，半導體的出口額則下滑 9.8%。

然而，整體 12 月前 20 日的出口年增僅有 1%，為 6 月份以來最緩的增幅，進口年增 2.2% 至 302 億美元，為兩年來的最低增長水平。11 月韓國的出口額為 519.2 億美元，年增 4.5%。

當中值得注意的是，南韓對最大貿易夥伴中國的出口額年減高達 14%，連續兩個月出現下滑情況，輸出至香港的出口額驟減 41.6%。另一方面，對美國、歐盟和越南的出口額分別增加 30.8%、10.2% 與 12.5%。

韓國財政部在總結近期經濟活動的月度綠皮書報告中指出，韓國經濟顯示出「穩健的出口和國內消費的趨勢，但由於美中之間長期的貿易爭端，仍然存在外部不確定因素」。

綠皮書依據近期經濟指標，如產出、出口、消費和企業投資等因素，衡量韓國近幾個月的經濟發展。該報告顯示，韓國 10 月整體工業產值年增 6.7%，而零售額年增 5%，主要受汽車銷售帶動，但第 3 季設備投資年減 7.4%。

南韓新任財政與金融部長洪南奇本週稍早表示，政府為了鼓勵企業增加投資，將致力於消除當中的不確定性。此外，他指出，政府將實施擴張性財政政策，預算為 470 兆韓元 (4172 億美元)。

韓國尋求創造就業機會以降低失業率，以及促進經濟發展，企業投資是一個關鍵問題。

韓國為以出口為導向的國家，尤其是科技產品的供應，美中貿易戰、英國硬脫歐可能性、全球經濟增長減緩與聯準會升息，將為南韓經濟未來必須面對下行風險。



半導體出口增長減緩，將為韓國經濟增長帶來挑戰，南韓預期今年和明年的 GDP 增長將為 2012 年以來最緩慢的。