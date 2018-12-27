退群！時隔30多年 日本重啟商業捕鯨

被禁止了 30 年多年後的日本商業捕鯨將在明年重新開始。

12 月 26 日，日本政府宣布退出國際捕鯨委員會，並計劃於明年 7 月重新開始商業捕鯨。

日本內閣官房長官菅義偉表示，該國 30 多年來致力於尋找解決方案，以實現可持續商業捕鯨，然而至今無法與那些重視保護鯨魚資源的國家達成妥協，因此才決定退出。

「委員會部分成員僅關注鯨魚保護，拒絕准予合理利用這類資源。」

而目前，日本計劃的捕鯨地點將限定在日本領海和排他性經濟海域，不會到南極海域和南半球捕鯨，並遵守國際法，將捕鯨量控制在以國際捕鯨委員會採納的計算方式算出的範圍之內。

其實自國際捕鯨委員會在 9 月召開的年度會議上，以投票表決方式否決日方恢復商業捕鯨、簡化機構決策規則等提案後。日本方面就多次以成員就捕鯨議題存在「嚴重分歧」為由，威脅「退群」。

日本此次退出國際捕鯨委員會的決定也遭到了國內外的批判。

東京基金會高級研究員、國際捕鯨委員會前日本談判代表 Masayuki Komatsu 就表示，此舉是「易怒和情緒化的」，並且他質疑恢復商業捕鯨後，日本是否真的能因此獲得好處。

同為國際捕鯨委員會成員的澳洲也對日本恢復商業捕鯨的決定感到 "極其失望"。

澳洲外交大臣 Marise Payne 和環境大臣 Melissa Price 在一份聯合聲明中稱，日本退出的決定令人遺憾，澳洲將會敦促日本儘早重返國際捕鯨委員會。

公開資料顯示，日本商業捕鯨始於江戶時代，目前該國是世界上最大的捕鯨、食鯨國。但在國際捕鯨委員會禁止了商業捕鯨後，日本龐大的商業捕鯨活動在 20 世紀宣告結束。

隨後的幾十年來，日本的捕鯨活動就一直受到國際捕鯨委員會以及日本鯨類研究所的限制。1986 年，國際捕鯨委員會雖然允許日本以「科學研究」的目的，在南極洲和北太平洋捕鯨，但並未同意其作為商業用途，如販賣食用等。

不過反對捕鯨的國家、科學家和環保組織認為，日本捕鯨的科學項目沒有必要，根本就是是一個商業捕鯨的偽裝。

世界自然基金會就曾嚴肅批評日本所謂的「科學捕鯨」活動：「日本的捕鯨項目是商業性和政治性的，不是真正的科學研究。」

國際法庭也在 2014 年裁定認為日本以科學研究掩蓋商業捕鯨的事實。而日本外務省則聲稱，每年定量的捕鯨對於科學研究和鯨群數量的保持都有必要。

根據日本鯨類研究所的統計數據，日本捕鯨產業年批發總額 3200 多萬美元。日本的市場和餐館，每年銷售出 2000 多噸鯨肉。國際愛護動物基金會的報告更是提到，日本市場銷售多種瀕危鯨種，包括座頭鯨、長鬚鯨、灰鯨等。

第二次世界大戰結束後，日本國內糧食缺乏，鯨魚肉曾經是重要的糧食補給，作為營養午餐的蛋白質來源之一，老一輩的日本人因此對於鯨肉存有眷戀。鯨肉在現今的日本已不若往常受歡迎，但部分市場仍可買到生肉、熟食或鯨魚罐頭。