京東宣布至多10億美元庫藏股計劃 盤前一度漲5% 「爸爸的選擇」狀告拼多多一審敗訴

• 京東宣布至多 10 億美元股票庫藏股計劃 盤前一度大漲 5%

京東 / 周一收盤 - 6.31%/ 報收 19.75 / 距年內高點 - 61%

12 月 26 日美股盤前，京東漲幅一度達到 5%，此前京東官方宣布了大規模的股票庫藏股計劃。

京東官網今天宣布，其董事會已經批准了一項股份庫藏股計劃，根據該計劃，京東可能在未來 12 個月內庫藏股至多 10 億美元的股票。

在公告中，京東表示，根據市場情況和適用的規則和條例，公司的庫藏股計劃可根據情況，在公開市場上以現行市場價格、私下談判交易、大宗交易和 / 或通過其他法律允許的手段進行。公司董事會將定期審查股份庫藏股計劃，並可授權調整其條款和規模。

和年內高點相比，京東股價已經跌去六成。不過最近股價企穩，暫時脫離長期下行通道。

• 「爸爸的選擇」狀告拼多多平台一審敗訴

拼多多 / 周一收盤 + 0.8%/ 報收 21.3 / 距 IPO 定價 - 6.6%

據財經網周三消息，12 月 4 日，德州市中級人民法院一審判決，駁回註冊地位於山東的「爸爸的選擇」紙尿褲品牌方公司對於拼多多平台（下簡稱尋夢公司）的全部訴訟請求。該訴訟於 2018 年 7 月 30 日立案，11 月 19 日公開開庭進行了審理。

法院在判決書中表示，「原告要求被告尋夢公司承擔賠償的責任的數額已經遠遠超過反不正當競爭法法定賠償數額，但兩原告未能完成舉證責任。被告尋夢公司在收到原告溝通函後，至下架商品、斷開鏈接期間，未給兩原告造成擴大的損失，已經履行了網路服務提供者的相關義務，不應承擔賠償責任。

周三盤前，拼多多平開。

市場復盤

上證指數 / 周三收盤 - 0.26%/ 報收 2498.3 / 距年內高點 - 30.4%/ 距前低 + 2%

深證成指 / 周三收盤 - 0.58%/ 報收 7289.5 / 距年內高點 - 37.3%/ 距前低 + 2.9%

創業板指 / 周三收盤 - 0.74%/ 報收 1264.1 / 距年內高點 - 34.1%/ 距前低 + 6.7%

恆生指數 / 周三收盤 0%/ 報收 25651.4 / 距年內高點 - 23.4%/ 距前低 + 4.3%

周三盤前，美國三大股指期貨均上漲超 0.6%。

交易機會

• 尷尬：奈飛原創劇多 但最受歡迎的來自其它媒體

奈飛 / 周一收盤 - 5.08%/ 報收 233.88 / 距年內高點 - 44.7%

從《怪奇物語》到《紙牌屋》，Netflix 從來不乏原創內容，而且在過去幾年間公司花重金推出了大量原創劇。例如僅僅在今年 12 月，Netflix 就推出了 64 部電視劇和電影，無論從數量和質量上來看都是非常驚人的。儘管 Netflix 深耕原創劇，但在該平台上最受歡迎的節目卻來自於其它媒體公司。

根據外媒 Recode 基於 Jumpshot 的數據製作的匯總圖表，在 Netflix 上觀看量最多的 5 個節目包括《辦公室》（The Office）、《老友記》（Friends）、《公園與遊憩》（Parks and Recreation）、《實習醫生格蕾》（Grey's Anatomy）和《傑茜駕到》（New Girl）。值得注意的是，Netflix 的原創劇儘管取得了較大的成功，但觀眾觀看時間最長的內容依然為第三方。

目前，奈飛股價和年內高點相比，已經跌去近一半，並且在 260 美元關鍵頸線附近徘徊。

• 分眾傳媒將於 1 月 2 日解禁 77.13 億股

分眾傳媒 / 周三收盤 - 1.92%/ 報收 5.61 / 距年內高點 - 51.6%

分眾傳媒將於 2019 年 1 月 2 日解禁 77.13 億股，占總股本比例 52.55%，解禁比例非常大，解禁股類型是定向增發機構配售股份。

分眾傳媒年中上行至高點後一路下行，目前股價和年內高點相比已經跌去超過一半。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：