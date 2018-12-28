美股盤中─ 中美緊張重燃 道瓊昨日狂漲1000點 今早大跌逾510點

美國股市週四中場大幅下跌，道瓊指數大跌逾 510 點，跌回逾半數昨日漲幅。中美貿易緊張重燃，為股市利空。

台北時間 23:57

道瓊工業平均指數下跌 379.80 點或 1.66% 至 22498.65。

Nasdaq 指數下跌 131.18 點或 2.00% 至 6423.18。

S&P 500 指數下跌 41.55 點或 1.68% 至 2426.15。

報導指出，三位消息人士說，川普總統正考慮一項行政命令，禁止美國企業使用中國華為與中興公司製造的設備。而此時，中美兩個全球最大經濟體正試圖達成永久性貿易協定。本月稍早，中美兩國同意貿易休兵 90 天，以達成一項貿易協定。

指標個股，如 Caterpillar，波音與 Deere 股價均下跌逾 1.5%。

週三，美國股市則大幅上漲。道瓊收高逾 1000 點，創史上最大單日漲點，亦創 2009 年 3 月 23 日以來，最大百分比漲幅。

分析師說，正當每個人都預期股市會下跌，股市却反彈大漲。他形容週三的漲勢，值得肯定，也十分意外。

該分析師並說：「我認為這與股價有關，股市大跌了約 20%，S&P 500 企業的本益比由高於 20 下降到了 15 至 16 倍，投資人突然發現股市已出現良好買進機會。」

此外，白宮表示，聯準會 (Fed) 主席鮑爾與財政部長梅努欽的工作都安全。該消息亦有助支撑股市於週三上漲。

但分析師警告，市場仍有大量不確定性，未來幾天或幾週，股市可能仍將震盪。