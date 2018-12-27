〈5G商機〉迎接5G剪線潮！Roku獲列2019首選名單 股價大漲11%

串流裝置業者 Roku (ROKU-US) 獲券商 Needham 將其列入 2019 年首選股名單，週三股價大漲 11.7%，盤後也續揚 2% 以上。

分析師 Laura Martin 重申其買進評級，目標價每股 45 美元，較近期交易價格 (不含週三) 約有 64% 漲幅，Laura Martin 認為串流影視市場、規模和覆蓋率均在成長，而 Roku 正處於此市場的強勁地位。

Martin 指出，今年初 Roku 在網路上推出由廣告贊助的免費串流頻道，第三季時個別活躍帳戶已達 2400 萬個，較去年同期增加 43%，該指標是其規模和涵蓋面能否大賺其利的關鍵衡量。

「訂閱時間長度與營收有高度相關，Roku 現在每天每個家庭的每位用戶約花 3 小時觀看其節目。」她指出，年齡層在 18 歲至 34 歲的美國電視觀眾，目前約 10% 靠 Roku 看電視，而 Roku 用戶中有 1000 萬人根本沒安裝有線電視，意味廣告商如果想接觸到這群潛在顧客，只能向 Roku 買廣告。

該公司正逐漸獲大型電視生態系統公司廣泛接受，作為未來串流和 OTT 服務中不可獲缺的一部分，最終該公司可能成為收購的好標的，例如 Roku 的免費勁敵 Netflix 價值可能達 10 億美元，且有意併購的買家不斷。

KeyBanc 分析師上週表示，他們非常建議買進 Roku，且頻道檢視示意本季有強烈動能。

不久前 Roku 剛經歷大跌，她認為「儘管在第三季財報發布過後，共識預期上升，但 Roku 股價仍從較同業溢價修正為折價，係因該平台較小型業務以及 TCL 合作關係上的雜音而引起，但不管是哪一種因素，我們都覺得反應過度了。」

Roku 在 2014 年與全球第三大電視品牌 TCL 合作打造與交件智慧電視，並於其中搭載 Roku 作業系統。然而，TCL 在 12 月宣布重組，引起市場臆測 Roku TV 將停產，但該公司已駁斥此傳聞。

KeyBanc 將 Roku 股票目標價自 81 美元調降至 59 美元。

今年 Roku 股價重挫 44%，遠較大盤表現遜色，同期 S&P 500 下跌 5%，而道指下跌 10%。

在尚未出現週三大漲之前，《Seeking Alpha》Shareholders Unite 專欄報導分析了 Roku 今年股價走勢，評論該公司經歷了史詩般巨漲，也體會了史詩般崩跌，「但這兩端都反應過頭了，目前股價處於迷人的水準。」

「該公司的廣告平台已經成為一股可自我推動的力量。」該分析報導也指出，Roku 目前股價已經反映完風險了。

《Seeking Alpha》也指出，未來 5G 網路時代也將會讓 OTT 服務大幅增加，對 Roku 來說勢必是一大助力。