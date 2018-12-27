憂供過於求 油價跌至18個月低點

市場對供過於求的擔憂，導致油價重挫，今 (27) 日布蘭特與西德州中級原油期貨，分別跌逾 3%、2%，觸及 18 個月低點。

台北時間週四晚間 6 點 14 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨下跌 3.15%，至每桶 53.55 美元；西德州中級原油期貨下跌 2.81%，至每桶 45.30 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

油價於今年 10 月初，攀上 4 年高點，但之後便開始走跌，截至目前為止，累計跌幅近 40%，為 18 個月新低。

為提振油價，使油市恢復平衡，石油輸出國組織 (OPEC) 及其盟國，於 12 月初的會議取得共識，自 2019 年起，每日減產 120 萬桶原油。

雖然減產在即，但美國、沙烏地阿拉伯與俄羅斯等 3 大產油國，產量仍陸續逼近或創下歷史新高，導致外界對減產協議的成效，抱持疑慮。

另一方面，美中貿易戰，使全球經濟面臨極大不確定性，原油需求恐因景氣不佳而下滑。

國際貨幣基金組織 (IMF) 先前已將 2018、19 兩年的全球經濟成長，從 7 月預估的 3.9%，下調至 3.7%，如今極可能再度下修。

根據 IMF 預估，美中貿易戰是全球經濟面臨的最大風險，若兩國皆祭出所有加稅措施，2020 年，全球 GDP 恐面臨高達 4 分之 3 的損失。