油價震盪該怪誰 俄羅斯：保護主義、貿易戰和美國政府

俄羅斯能源部長 Alexander Novak 今 (27) 日表示，過去 2 年來，保護主義、貿易戰升溫，以及美國政府的不可預測性，導致油價劇烈波動。

台北時間週四晚間 9 點 43 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨下跌 2.13%，至每桶 54.11 美元；西德州中級原油期貨下跌 1.89%，至每桶 45.73 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

2018 年油價走勢，猶如雲霄飛車，10 月初一度飆上 4 年高點，被認為可能漲破每桶 100 美元，未料之後 2 個多月，竟狂瀉近 40%，觸及 15 個月低點。

Novak 指出，美國制裁伊朗，卻又豁免部分國家，可繼續進口伊朗原油，是導致石油輸出國組織 (OPEC) 及其盟國，決定減產的關鍵因素之一。

為提振油價，使油市恢復平衡，OPEC 及其盟國，於 12 月初的會議取得共識，自 2019 年起，每日減產 120 萬桶原油。

Novak 直言，若美國嚴厲制裁伊朗，不給予豁免，「我們就不需要這樣做 (減產)」。

美國暫時豁免台灣、中國、日本、南韓、印度、希臘、義大利和土耳其等 8 個國家，可繼續進口伊朗原油。

Novak 認為，保護主義、貿易戰升溫，以及美國政府的不可預測性，都是造成油價劇烈波動的原因。