OPEC減產 IEA：油市供不應求會來得比預期早

國際能源署 (IEA) 今 (13) 日發布月報，內容顯示，石油輸出國組織 (OPEC) 及俄羅斯等產油國，達成減產協議，且加拿大也決定削減供給，油市供不應求的情況，可能會來得比預期早。

台北時間週四晚間 7 點 09 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.28%，至每桶 59.98 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.39 %，至每桶 50.95 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

IEA 月報表示，雖然油價自 10 月初以來大幅回落，但「我們預期，2019 年全球原油需求增幅，仍維持在每日 140 萬桶水準。」

IEA 月報稱，若 OPEC 及俄羅斯等產油國，百分之百遵守減產協議，加上加拿大也決定削減供給，估計油市供不應求的情況，會來得比預期早。

相較於 10 月初接近每桶 87 美元的高峰，第 4 季以來，油價累計已下跌近 3 分之 1。

導致油價走跌的原因在於，市場憂心，經濟成長趨緩，恐對原油需求造成影響。

國際貨幣基金組織 (IMF) 形容，全球經濟「烏雲罩頂」，各國政府、央行，恐無足夠能力應付。

根據 IMF 預估，美中貿易戰是全球經濟面臨的最大風險，若兩國皆祭出所有加稅措施，2020 年，全球 GDP 恐面臨高達 4 分之 3 的損失。