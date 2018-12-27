鳳凰連七年獲金質旅遊獎 明年Q1業績有望優於去年同期

鳳凰 (5706) 自 2012 金質旅遊獎開辦以來，至今已連續七年榮獲金質旅遊獎，本屆共七大行程贏得殊榮，範圍涵蓋歐亞等長短線，其中，中國線百發百中，參賽的 3 支行程全數得獎，皆為優質品牌的「金鳳凰系列」，此外，鳳凰近年也推出素食團、銀鳳凰系列及更多首創行程不斷推陳出新。鳳凰短程線營收占比達 24%，其中以目的地以日韓為大宗，而金質獎開辦以來，今年首次出現東北亞區域首支韓國得獎行程，為鳳凰的「饗樂米其林韓國 5 天」，以無購物、無自費、同時無樂園安排的優質大人旅，更祭出米其林推薦餐。



而長程線則為鳳凰的主力產品，營收占比達 48%，此次得獎的包含尼泊爾及希臘行程，其中，尼泊爾安排搭乘兩段內陸飛機、五星級飯店內享用餐食，大幅提升尼泊爾旅遊品質；希臘行程則走訪四大世界遺產及熱門三島的跳島之旅，特別安排雙點進出、住宿五星六晚、享用三次米其林餐，以中高端行程區隔出市場特色。



展望明年，鳳凰表示，明年第一季在九天年假加持下，長天期銷售優於去年，而在觀光景氣回溫下，產品單價也恢復正常水準，有助毛利率優於去年同期表現，對於明年第一季營運狀況樂觀看待。