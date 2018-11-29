鳳凰多元佈局旅遊產品 「韓流」帶動 將爭取中高價團體自由行陸客

受到「韓流」效應影響，陸客回流效應引發市場期盼，鳳凰 (5706) 總經理卞傑民針對陸客來台商機表示，公司在遊覽車、導遊等配套資源上已經就定位，對於未來陸客回流需求可以隨時上線，然目前公司在陸客來台旅遊營收占比仍低，不到 1%，未來針對此項業務將不以低價團搶市，會以合理價位及參訪團體為接待主力。卞傑民提到，目前鳳凰接待陸客以來自廣州、上海的團體自由行為主，今年一個月約皆 5-8 團，對於營收貢獻仍低，主力還是在 outbound(出境)產品為主，但仍不會放棄陸客來台商機，會以經營中高價位的自由行旅客為主。



此外，鳳凰近年積極佈局多元旅遊商機，旗下轉投資公司觸角延伸至航空代理、旅館及物業管理，其中持股 99.76% 的雍利代理義大利、埃及、日本星悅及韓國真航空，持股 100% 的柏悅則為物業管理公司，旗下美食街品牌「好食嗑」已於 7 月底進駐土城日月光廣場，目標三年後月營收 900 萬元，惟目前營運還在調整階段，待住戶入住率提升後有望帶動業績成長。



此外，鳳凰持股 19% 的鑫億旅館，也首度攜手承億文旅，投資 5 億元跨足旅館事業，將於小琉球興建首家休閒飯店，預計於 2020 年完工，房間數達 60 間，平均房價則落在 7,000-8,000 元，未來將鎖定小琉球的高端旅客，正式跨足飯店領域，完整旗下旅遊產品佈局。