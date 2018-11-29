九天年假加持 鳳凰明年Q1長程旅遊動能旺 土國、郵輪銷售看增

鳳凰 (5706) 今日舉行法說會，總經理卞傑民表示，明年有多個長天數連假加持，農曆年假更長達九天，有利於長程旅遊的銷售，今年線上加線下旅展銷售總額已達 3 億元，以目前銷售狀況而言，明年春節在長天期產品銷售優於去年，單價也恢復正常水準，有助毛利率優於去年同期表現，對於明年第一季營運狀況樂觀看待。鳳凰今年前三季受到年金改革及景氣影響，獲利較去年同期小幅衰退，卞傑民指出，今年前三季受到大環境影響，改推高 CP 值的旅遊產品，以較優惠的促銷價格搶市，雖衝出銷售帶動營收較去年成長，但在促銷讓利下，也因而影響獲利表現。



鳳凰定位在中高價位的團體旅遊業者，今年前三季產品佔比為長程線 (包含郵輪)48%、短程線 24%、台灣 1%、其他 (包含土耳其、埃及、希臘)27%。卞傑民表示，長程線一直為公司的主力產品，而觀察今年個別表現而言，歐美、紐澳占比皆較去年同期衰退，反在土耳其及郵輪旅遊表現最佳，成為今年的主要成長動能。



卞傑民解釋，近年土耳其旅遊需求興起，今年前三季土耳其占比已達 15%，且有逐年上升的趨勢，以農曆年假銷售而言，歐美及土耳其線的銷售都不錯，將為未來的長線主力之一；而在郵輪方面，今年占比也由去年的 10.36% 提升至 15%，明年的確定航程已逾 50 個，優於今年數量，看好明年郵輪占比將持續增加，然也因部分短程郵輪目的地為日本，因而稀釋掉日本航線的遊客。



而展望第四季，卞傑民提到，今年雖受年改影響民眾出國旅遊的預算，但 11 月因有公司行號的包團行程挹注，預估第四季營收及毛利率將與去年同期持平，而明年第一季在九天年假加持下，長天期銷售優於去年，而看好旅遊需求將持續存在，將依照明年景氣狀況調整產品售價，並整合集團資源，力拼維持成長動能。