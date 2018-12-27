中國共享單車退燒 巨大、美利達明年內銷業績有望回溫

自行車雙雄巨大 (9921)、美利達(9914) 近年受到中國共享單車崛起影響，中國業績表現持續疲軟，但隨共享單車熱潮不再，巨大及美利達第四季在中國內銷業績已有回溫跡象。法人看好，在中國共享單車式微，及自行車需求升級帶動下，有利於明年內銷市場質與量的回溫，挹注巨大及美利達中國營收表現。中國共享單車熱潮不再，各地皆出現大量共享單車的棄置潮，其中，龍頭摩拜單車（Mobike）被美團點評全資收購，另一家大廠 Ofo 更面臨破產危機。美利達表示，在共享單車高速發展下，過去三年在中國內銷表現疲弱，但經歷今年的洗牌與調整，下半年在中國通路已恢復正成長，看好明年業績將逐步好轉回溫。



而法人也提到，鏈條大廠桂盟 (5306) 今年業績受到共享單車降溫影響，出貨量大幅減少，然由於中國共享單車開始轉向提升品質，採用較高品質的鏈條及零件，因此部分鏈條出貨單價也較去年倍增，但整體而言，今年中國共享單車的營收貢獻仍將較去年下滑。