美利達Q4獲利有望維持高檔水準 明年電動自行車成長動能續旺

美利達 (9914) 在高單價電動自行車出貨暢旺帶動下，主要出口歐美市場的台灣廠，前 11 月營收較去年同期成長逾 25%。美利達表示，第四季在電動自行車及業外投資貢獻下，單季獲利將維持前兩季的高檔表現，此外，看好 2019 年電動自行車市場需求仍大於供給，將維持 2018 年的高成長動能，而在電動自行車出口量持續提升下，明年營收占比有望上看三成。美利達指出，自行車產業有時會因供應瓶頸而導致供料問題，今年訂單達成率近 9 成，前 11 月電動自行車出口台數來到近 13 萬台，大幅優於去年全年 9.3 萬台的表現，預估今年電動自行車占整體營收占比約 25%。



在電動自行車需求持續暢旺下，美利達看好，明年出口仍將維持雙位數成長，營收占比則朝 30% 邁進，且由於電動自行車出口平均單價為 1500 美元，隨營收占比提升，也將帶動集團營收成長維持高動能。



而在中國市場部分，美利達則認為，過去三年共享單車影響自行車市場需求，但經歷今年的洗牌與調整，2018 年為落底的一年，依自有通路的觀察，下半年中國市場已恢復正成長，明年動能則將轉正，看好業績將逐步好轉回溫。